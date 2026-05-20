Erid:2SDnjdPiexS

Сбер организовал первую на российском рынке лизинговую сделку на программно-аппаратный комплекс ГигаЧат бизнес (GigaChatEnterprise) . Предметом лизинга стало серверное оборудование с предустановленной нейросетевой моделью банка. Организатором выступил СберЛизинг, а поставщиком — «Салют для бизнеса». Сделка прошла накануне конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Девелопер получил оборудование на уникальных условиях: минимальный аванс и 36 месяцев лизинга. Скидка на предмет лизинга также вошла в финансовую модель. Это значит, что компания может начать использовать возможности генеративного искусственного интеллекта (GenAI) ГигаЧат без стартовых затрат и растянуть лизинговые платежи на три года, чтобы минимизировать финансовую нагрузку.

Установка комплекса поможет компании реализовать сразу несколько GenAI-проектов, и в числе первых ― создание интеллектуального двойника менеджера по продажам недвижимости для повышения качества и скорости общения с покупателями. ГигаЧат будет генерировать ответы мгновенно, в реальном времени создавать персонализированные предложения и помнить контекст каждого обращения.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы открываем новые горизонты лизинга, который убирает барьеры и делает его доступным инструментом использования GenAI в корпоративном секторе. Компании получают доступ к передовым технологиям на гибких условиях финансирования. Платить на старте не нужно — достаточно подписать договор лизинга, получить программно-аппаратный комплекс ГигаЧат Бизнес и начать работу, а стоимость оплачивать по мере поступления выручки. Наш клиент уже установил оборудование и приступил к реализации амбициозного AI-проекта, который открывает новые возможности для повышения эффективности продаж».

Erid:2SDnjdPiexS

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"