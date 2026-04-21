Югорчане направили около 1 млрд рублей пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений

По итогам 2025 года клиенты Ханты-Мансийского НПФ по обязательному пенсионному страхованию направили в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) около 1 млрд рублей, оформив заявления о переводе средств пенсионных накоплений в формате единовременных взносов.

Такой перевод позволяет клиентам использовать уже сформированные в Ханты-Мансийском НПФ накопления еще более эффективно, применяя все выгоды ПДС. В Программе долгосрочных сбережений средства продолжают инвестироваться, при этом клиент получает право вносить дополнительные личные взносы, рассчитывать на государственное софинансирование и оформлять налоговый вычет.

«Перевод пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений это не техническая операция, а стратегическое решение, – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ Мария Стулова. – 1 588 наших клиентов перевели 941,9 млн рублей, чтобы увеличить свои пенсионные средства и управлять ими. Благодаря этому общий объем сбережений клиента увеличивается не только за счет инвестиционного дохода, но и за счет его личных взносов и государственного софинансирования. Мы видим, что все больше наших клиентов осознанно выбирают именно такую модель. Это говорит о растущем интересе к финансовым инструментам и о более ответственном подходе к управлению личными накоплениями».

Программа долгосрочных сбережений создана в 2024 году по инициативе Президента России Владимира Путина и реализуется под контролем Минфина и Банка России.



Доходность Ханты-Мансийского НПФ по итогам 2025 года от размещения средств клиентов в рамках программы долгосрочных накоплений, распределенная на счета, составила 22,72% годовых*. Как следует из опроса и мониторинга информации на официальных сайтах негосударственных пенсионных фондов, который провели «РБК Инвестиции», у Ханты-Мансийского НПФ самый высокий показатель доходности по ПДС по итогам 2025 года.

*Результат инвестирования в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

Erid: 2SDnjdTh2oU

АО "Ханты-Мансийский НПФ"