С 2019 года Уралсиб помог сапсанам вырастить 14 птенцов

Сапсаны, ежегодно гнездующие на крыше Уралсиба в Уфе, готовятся стать родителями. Сегодня в кладке на гнездовой площадке уже два яйца, в ближайшее время может появиться еще одно или два. А следить за жизнью пернатой семьи в режиме реального времени все желающие смогут уже на следующей неделе, когда запустят онлайн‑трансляцию.

В этом году у сокола новая партнерша, поэтому брачный период затянулся несколько дольше обычного. Как правило, он занимает около 19-21 дня после их возвращения. По прогнозам, первый птенец появится через 35-36 дней после появления кладки. В возрасте трех недель банк традиционно планирует провести процедуру кольцевания молодых сапсанов. А уже в самое ближайшее время специалисты проведут традиционную фотофиксацию кладки и новой самки.

В прошлом году соколы не вывели потомства: новая самка, которую привел самец, отложила лишь одно «пустое» яйцо и вскоре покинула гнездовую площадку. Как отмечает орнитолог проекта Эльза Габбасова, такие ситуации у птиц случаются нередко. Подобное может происходить раз в несколько лет, особенно при смене партнера.

Проект онлайн-наблюдения за сапсанами на крыше банка реализуется с 2019 года. За эти годы Уралсиб помог сапсанам вырастить 14 птенцов.

Перед возвращением птиц команда Уралсиба тщательно готовит площадку: убирает остатки прошлогодней добычи и следы гнездования, обновляет слой насыпи и проверяет дренаж. В период гнездования банк внимательно относится к безопасности подопечных, особенно во время насиживания яиц – доступ на верхний технический этаж в этот период строго ограничен, а все фасадные и крышные работы приостанавливаются. Сотрудники банка следят за работой онлайн‑камер, передают данные орнитологам и обеспечивают специалистам доступ для фотофиксации и кольцевания, и даже помогают птенцам возвращаться на крышу в их первых полетах.

Узнать, что происходит на крыше банка и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения Союза охраны птиц России Галии Гайсиной и группы ученых, по ссылке.

