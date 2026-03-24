Сбер запустил обновленный ГигаЧат с долгосрочной памятью

Сбер представил рынку масштабное обновлении ИИ-помощника ГигаЧат, в основу которого легла новая флагманская модель ГигаЧат Ультра (GigaChat Ultra). Теперь ИИ-помощник запоминает факты о пользователе и использует их для дальнейшей персонализации общения и предлагаемых решений, самостоятельно ищет информацию в интернете, генерирует текстовые ответы в 2 раза быстрее.

Релиз новой модели открывает новые возможности не только для конечных пользователей, но и для разработчиков: на базе GigaChat Ultra уже можно строить прикладные ИИ-продукты и сервисы, запускать код прямо в интерфейсе и получать ответы на вопросы о собственных возможностях, опираясь на актуальную документацию.

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка:

«Мы делаем шаг от инструмента для ответов на вопросы к мультиагентному ИИ-помощнику ГигаЧат. Но наша цель шире: мы создаём будущее, в котором классические мобильные приложения уступят место интерфейсу на базе нейросети. Нужные функции сервисов будут появляться по запросу, делая навигацию по цифровому миру бесшовной. GigaChat Ultra ‒ одна из самых больших моделей в мире, полностью разработанная и обученная в России. Флагманская версия модели теперь помнит ваши предпочтения, работает быстрее, глубже понимает задачи и даёт более качественные рекомендации. Мы стираем последние барьеры в общении с машиной».

Одно из ключевых нововведений ‒ долгосрочная память. Контекстная (краткосрочная) память нейросети ограничена рамками одного диалога и сбрасывается при его завершении. Долгосрочная память ГигаЧат устроена иначе ‒ модель сохраняет факты о пользователе между сессиями и использует их в каждом последующем разговоре.

ГигаЧат генерирует текстовые ответы в 2 раза быстрее, чем предыдущая флагманская модель Сбера. Это напрямую влияет на то, как быстро пользователь видит ответ: даже при сложных запросах, требующих развёрнутого рассуждения, результат появляется практически мгновенно.

При этом ГигаЧат теперь сам автоматически подключает поиск актуальной информации в интернете ‒ пользователю не обязательно включать соответствующий режим. Это обеспечивает достоверность ответов при обсуждении свежих новостей, биржевых котировок и других динамически меняющихся данных. Поиск оснащён специализированным рефразером ‒ системой, которая автоматически переформулирует пользовательский запрос для повышения релевантности результатов и качества итоговых ответов.

Попробовать обновлённую модель можно бесплатно в веб‑версии, приложениях для Android в RuStore и AppGallery, а также в Telegram‑боте и мессенджере MAX. Для активации голосового режима и памяти достаточно авторизоваться по Сбер ID и включить нужные опции в настройках профиля.

