Уралсиб поддержал соревнования для старшего поколения в Екатеринбурге

Erid: 2SDnjeEAQsb

Банк Уралсиб в Екатеринбурге выступил официальным партнером физкультурно-оздоровительного фестиваля «Задор-фест» для екатеринбуржцев пожилого возраста. организованного и проведенного Организационно-методическим центром социальной помощи Министерства социальной политики Свердловской области. Мероприятие прошло 18 марта 2026 г. на площадке спортивной школы олимпийского резерва «Уктусские горы».

В соревнованиях приняли участие команды физкультурников из семи районов Екатеринбурга, сформированные из людей солидного возраста, ведущих активный образ жизни. Состязания представляли собой эстафету из 9 этапов, посвященных различным видам спорта. Спортсмены-любители увлеченно бросали мячи в баскетбольную сетку, метали шайбу в хоккейные ворота, катали друг друга на тюбингах, занимались скандинавской ходьбой. Популярностью пользовался мастер-класс «Дыхательная гимнастика», проведенный в рамках фестиваля.

На открытии мероприятия участников поздравили представители организаторов и партнеров первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, директор Организационно-методического центра социальной помощи Семен Белкин и управляющий Екатеринбургским филиалом Уралсиба Дарья Юнусова.

После завершения состязаний участников пригласили на вкусный походный обед – традиционную гречневую кашу с мясом из полевой кухни, приглашенной банком Уралсиб.

«Нам нравится, что тренд на здоровый образ жизни и физическую активность захватывает все большее количество людей, особенно тех, кто достиг уже солидного возраста. Приятно видеть горящие глаза наших земляков, которые старше нас на десять-двадцать-тридцать лет, когда они соревнуются в различных спортивных дисциплинах. Мы рады видеть поддержку, которую оказывают региональные и местные власти и обычные люди – добровольцы – развитию физкультуры и спорта. Мы с удовольствием участвуем в этом движении, для Уралсиба это неотъемлемая часть корпоративной культуры и жизненная позиция большинства наших сотрудников», ‒ сказала Дарья Юнусова.

