Erid: 2SDnjc2utHo

В Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан завершился региональный этап ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». По итогам отбора 100 предпринимателей получили награды за качественное и успешное ведение собственного дела по десяти основным направлениям малого и микробизнеса. Лауреатов объявили на торжественной церемонии в Екатеринбурге.

В 2026 году интерес к премии заметно вырос: по всей стране на участие поступило 42,8 тысячи заявок — это почти на 40% больше, чем годом ранее. Из регионов Уральского банка Сбера — УрФО и Башкирии — пришло 4 тысячи заявок. Абсолютным лидером по количеству участников стала номинация «Сервис и ремонт», в тройку лидеров также вошли «Ресторанный бизнес» и «Ритейл: продукты питания». Далее по активности следуют «Ритейл: товары для дома», «Спорт, образование и развитие», «Индустрия красоты», «Сельское хозяйство и животноводство», «Индустрия моды и текстиля», «Гостиничный бизнес и туризм» и «Торговля на маркетплейсах».

По итогам регионального этапа десять предпринимателей представят УрФО и Башкирию на федеральном этапе премии в Москве, которая пройдет в конце мая. Победители национального этапа получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а десять обладателей Гран-при отправятся в курортный комплекс «Мрия».

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Каждый сезон премии мы открываем для себя сотню предпринимателей, за которыми стоят сильные и мотивирующие истории развития бизнеса. За каждым таким проектом — большой труд, энергия и постоянное стремление улучшать свое дело. Именно благодаря этому малый и микробизнес формирует живую деловую среду регионов. Для Сбера поддержка предпринимателей — одна из ключевых задач. Только за 2025 год мы выдали малому и микробизнесу в УрФО и Башкирии кредитов на 152,9 млрд рублей и открыли для них 68 тысяч новых расчетных счетов».

Отбор победителей в регионах проходил в несколько этапов на основе открытых отзывов, аналитики Сбера и оценки деловой репутации. Предприниматели отмечают, что участие в премии дает бизнесу дополнительный импульс к росту и помогает расширять профессиональные контакты.

Григорий Куляшов, основатель компании «Мёд Куляшовых»:

«Стать участником премии Сбера — значит подтвердить: региональный бизнес может быть конкурентоспособным в масштабах страны. Для команды бренда „Мёд Куляшовых“ это особенно ценно. Мы прошли путь от пасеки, принадлежавшей моему дедушке, основанной в 1922 году, до официального открытия компании в 2016-м. Наша философия проста: мёд — это подарок природы, который мы научились упаковывать с душой, не жертвуя качеством. Сегодня производство в Уфе работает на уровне мировых стандартов, а сотрудничество с маркетплейсами и поддержка Сбера позволяют делиться вкусом природы с миллионами семей в России».

Erid: 2SDnjc2utHo

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ