Ипотечная программа Банка Уралсиб вошла в Топ-5 февральского рейтинга выгодных ипотечных предложений на покупку квартиры на вторичном рынке – исследование подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках, при первоначальном взносе 20% и максимальном сроке кредита 30 лет.

В итоговый рейтинг вошли кредиты на покупку жилья на вторичном рынке, представленные на сайте Bankiros.ru. Продукты в нем были ранжированы по итоговой сумме баллов, которые определялись в результате анализа ключевых параметров ипотечных продуктов. В ходе исследования аналитики учитывали такие критерии, как уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту, сумма первоначального взноса, наличие льготных условий для зарплатных клиентов. Кроме того, они рассмотрели требования к возрасту, стажу работы и месту регистрации заемщика, необходимость дополнительного страхования (кроме имущественного), а также ряд других параметров.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе – за 2025 год банк увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом наибольшей популярностью пользовалось кредитование на покупку вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка.

Сегодня ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ Уралсиба можно получить по ставке от 18,39% годовых, полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588– 28,736% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

