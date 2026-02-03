16+
​Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»

За прошедший год очную практику в банке прошли 569 человек в 32 городах присутствия Уралсиба

​Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»
Фото: Банк Уралсиб

Erid: 2SDnjc8dm52

Банк Уралсиб подвел итоги работы программы практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» за 2025 год. По итогам года количество пользователей платформы students.uralsib.ru, которая объединяет участников программы, выросло за год в 1,3 раза – до 7,7 тысяч студентов.

За прошедший год очную практику в банке прошли 569 человек в 32 городах присутствия Уралсиба. Стажировку в банке прошли 60 студентов, из них 27 человек уже трудоустроены на штатные должности в 13 различных подразделениях банка. Важной и уже традиционной частью программы стали мероприятия для студентов вузов, которые банк проводит в разных городах страны, подробно рассказывая о возможностях стажировок и дальнейшего профессионального роста в банке. Всего в 2025 году прошло 18 таких мероприятий, участниками которых стали более 5700 студентов.

Также в 2025 году Банк Уралсиб, в рамках развития программы, запустил проект USB.HUB для перспективных студентов IT-специальностей, аналитиков и дизайнеров. Программа проекта включала 5-месячное интенсивное обучение, а также развитие компетенций, профессиональных и гибких навыков, решение реальных бизнес-задач и персональное менторство от ведущих специалистов банка. 9 участников из первого потока USB.HUB уже успешно интегрированы в штат Уралсиба.

«Опыт этих проектов был признан успешным, и в дальнейшем банк продолжит наращивать комьюнити среди студентов и укреплять свои позиции на рынке программ для молодежи», – отметила Старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка Уралсиб Наталия Степнова.

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя, обеспечивая эффективное взаимодействие между всеми участниками процесса профессионального обучения и развития. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 163 образовательных организации. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы – РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др.

Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. На платформе можно оформить заявку на прохождение производственной или преддипломной практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки, а также выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, после окончания высшего или среднего специального учебного заведения могут трудоустроиться в банк – это хорошая возможность быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.

Erid: 2SDnjc8dm52
Реклама. ИНН 0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


Сегодня в 14:21
