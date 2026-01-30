Наиболее высокие позиции Уралсиб занял в отдельных категориях «Цифровой клиентский опыт», «Онлайн-продажи» и «Представленность в интернете»

Erid: 2SDnjeSaBu2

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 (12 место) итогового рейтинга цифровой зрелости банков, представленного в рамках CX Digital & Distant Index – масштабного исследования цифрового клиентского опыта в розничных банках, которое охватило основные этапы жизненного цикла клиента в компании (привлечение, покупка, поддержка, удержание и лояльность). Наиболее высокие позиции Уралсиб занял в отдельных категориях «Цифровой клиентский опыт» (4 место), «Онлайн-продажи» (5 место) и «Представленность в интернете» (8 место).

Исследование подготовили агентство цифрового аудита SDI360, разработчик программных продуктов Naumen, консалтинговое агентство DMGlobal, финансовый маркетплейс «Сравни» – в сотрудничестве с компаниями, специализирующимися в ключевых областях цифровизации: мобильная и веб-разработка, SEO, контент-маркетинг и управление репутацией.

Это национальный бенчмарк, охвативший 35 ведущих розничных банков в более чем 25 точках дистанционного взаимодействия с клиентами — от привлечения и продажи до поддержки и лояльности. Авторы исследования изучили представленность и продвижение банков в цифровой среде, онлайн-продажи через маркетплейсы, клиентское обслуживание по телефону и в чатах, зрелость клиентского опыта с учетом персональной выгоды и управления репутацией. На основе анализа полученных данных был построен итоговый рейтинг банков с самым зрелым клиентским опытом в цифровых каналах и дистанционных коммуникациях.

Также Банк Уралсиб получил награду от Сравни.ру в партнерской номинации «За внедрение инновационных технологий сотрудничества». Презентация результатов исследования CX Digital & Distant Index и награждение победителей в различных номинациях прошли 29 января в Москве.

