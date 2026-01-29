16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,2662   EUR  91,2988  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга кредитов наличными за 2025 год

На втором месте рейтинга лучших кредитов наличными за 2025 год оказался Банк Уралсиб

​Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга кредитов наличными за 2025 год
Фото: Банк Уралсиб

Erid:2SDnjdb1yxL

Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в 2025 году, по версии портала Выберу.ру. В него вошли наиболее выгодные предложения крупнейших российских банков по размеру кредитного портфеля на 01.12.2025 года.

При составлении итогового рейтинга аналитики портала учли все накопленные в регулярных ежемесячных исследованиях позиции банков, а также проанализировали текущие параметры кредитов наличными в банковских линейках. Эксперты провели комплексное ранжирование, изучив ключевые критерии продуктов: размер процентной ставки, сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита (ПСК), требования к залогу и страхованию, возможность онлайн-оформления и досрочного погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Erid:2SDnjdb1yxL
Реклама.ИНН0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:42, просмотров: 122, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В 2026 году ГК «Сибпромстрой» может увеличить объемы строительства жилья до 184 тысяч квадратных метров 453
  2. ​Муниципалитеты получат больше полномочий по сносу ларьков. Совфед утвердил закон о нестационарной торговле 414
  3. Антимонопольная служба заподозрила две сургутские сети заправок в картельном сговоре 396
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 января ‒ 1 февраля? // АФИША 386
  5. Юрист объяснил, какие формулировки в комментариях к переводам денег могут привести к блокировке 365
  6. ​Почти 1,8 тысячи многодетных мам в ХМАО получили перерасчет пенсий 354
  7. В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД 333
  8. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 299
  9. ​Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по итогам 2025 года 296
  10. В России появились новости о переходе на новую систему высшего образования с 1 сентября. Это оказалось не так 290
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5784
  2. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3153
  3. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2542
  4. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2484
  5. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2398
  6. Эксперты рассказали, что +12 градусов в салоне автобуса — это норма (но ниже уже нельзя). И объяснили, почему так 2084
  7. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2077
  8. ​Рена Амрахова: «Откладывание решений становится проблемой, когда это уже не пауза, а избегание» 2049
  9. ​В Сургуте за год ввели 240 тысяч квадратных метров жилья 1997
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 1969
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7509
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6624
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6493
  4. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6431
  5. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6328
  6. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 6278
  7. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6100
  8. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5784
  9. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5408
  10. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 5338

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика