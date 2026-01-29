Снижение порога сделок внебиржевого обратного РЕПО позволит ещё большему числу компаний, особенно малого бизнеса, оперативно управлять ликвидностью

Erid:2SDnjcA1gcp

Обратное РЕПО по размещению средств бизнеса стало в 10 раз доступнее: Сбер снизил минимальную сумму такой сделки с 1 млн до 100 тыс. рублей. Это позволит ещё большему числу компаний, особенно малого бизнеса, оперативно управлять ликвидностью. Такое решение было принято на фоне успешного развития и масштабирования цифровой инфраструктуры, а также повышенного интереса бизнеса к альтернативным инструментам управления деньгами.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка:

«В декабре 2025 года оборот внебиржевых сделок обратного РЕПО в Сбере преодолел отметку в 3 трлн рублей. При этом доходы корпоративных клиентов от этих операций за 2025 год в сравнении с 2024 годом удвоились и превысили 18 млрд рублей. Число клиентов брокерской платформы Сбера для бизнеса за прошлый год выросло почти на 50%, а доля компаний, совершающих сделки на регулярной основе, увеличилась практически в два раза и достигла 44%.

Наша стратегия — дать бизнесу любого масштаба максимально широкий набор инструментов для управления ликвидностью, причём как классических, так и альтернативных. Поэтому мы последовательно выводим в онлайн решения финансового рынка — от РЕПО для краткосрочных вложений до операций с облигациями, которые позволяют работать с более длинными горизонтами. Снижение минимальной суммы сделки РЕПО до 100 тысяч рублей позволит компаниям размещать даже небольшие суммы на срок от одного рабочего дня».

Чтобы совершать сделки РЕПО, корпоративному клиенту необходимо открыть брокерский счёт в интернет-банке СберБизнес. В рамках обратного РЕПО компания перечисляет контрагенту деньги и получает от него в качестве обеспечения ценные бумаги. По истечении срока сделки на брокерский счёт компании перечисляются денежные средства с процентами, а бумаги возвращаются контрагенту. При совершении сделок РЕПО клиент оплачивает брокерскую и депозитарную комиссии.

