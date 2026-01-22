16+
​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с длинным грейсом

«120 дней на максимум» – кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии

​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с длинным грейсом
Фото: Банк Уралсиб

Erid:2SDnjd5zpDE

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с длинным грейс-периодом. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 26.12.2025 г.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Erid:2SDnjd5zpDE
Реклама.ИНН0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


Сегодня в 10:56
Яндекс.Метрика