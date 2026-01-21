16+
​Сбер — единственный российский бренд в мировом рейтинге Global 500 от британской компании Brand Finance

За год бренд продемонстрировал один из самых значимых результатов роста в рейтинге, поднявшись сразу на 142 позиции

Фото: Сбер

Erid:2SDnjdSYtNt

BrandFinance включило Сбер в ежегодный рейтинг Global500 2026, объединяющий 500 самых ценных и сильных брендов мира. Это самый престижный ежегодный международный рейтинг.

Сбер стал единственным российским брендом, представленным в этом международном списке и получившим высокую оценку, несмотря на многочисленные западные санкции. За год бренд продемонстрировал один из самых значимых результатов роста в рейтинге, поднявшись сразу на 142 позиции.

Признание бренда Сбера в Global 500 2026 — это результат доверия и выбора более 110 миллионов клиентов в России. Сегодня Сбер является одним из самых любимых брендов россиян и самым узнаваемым и надежным брендом в стране, что регулярно подтверждается национальными и международными оценками.

Эксперты Brand Finance оценивают бренды по совокупности показателей, включая финансовую стоимость, силу бренда, качество маркетинговых активностей, уровень доверия людей. Высокие позиции Сбера в мировом рейтинге отражают его способность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и развивать решения, которые становятся частью повседневной жизни людей и бизнеса.

Erid:2SDnjdSYtNt
Реклама.ИНН7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


