В 2025 году жители Югры чаще всего регистрировали бизнес в сфере розничной торговли

Жители Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году чаще всего регистрировали бизнес в сфере розничной торговли (без электронной коммерции), на нее пришлось 10,6% расчетных счетов, которые малый и микробизнес открыли в Сбере. На втором месте – транспортировка и хранение (6,4%), на третьем – сфера строительства (5,1%). Всего в минувшем году бизнесмены Югры оформили в Сбербанке 7 тысяч расчетных счетов, 57% пришлось на новые предприятия. Обе цифры сопоставимы с данными 2024 года.

В десятку популярных направлений также вошли гостиницы и общепит, торговля в сети Интернет, недвижимость, обрабатывающие производства, информация и связь.

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«За каждым бизнесом стоит конкретный человек – со своей идеей, рисками и ответственностью. Для Сбера важно быть рядом с предпринимателями и помогать им сосредоточиться на развитии дела, а не на рутине. Мы стараемся выстроить поддержку так, чтобы бизнесу в регионе было проще расти, находить клиентов и чувствовать уверенность в завтрашнем дне».

При открытии расчетного счета в Сбере и подключении подписки

СберБизнес Прайм, клиент получает возможность бесплатно пользоваться дополнительными услугами банка. Это юридические консультации, поиск кандидатов на вакансии, ведение бухгалтерии, электронный документооборот, сдача отчетности в госорганы.

