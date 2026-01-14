16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,8527   EUR  92,3973  

Новости

Больше новостей
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:

Убрали сразу после встречи Нового года 2.7%

Уберем после Рождества 5.5%

Уберем после «старого» нового года 41.1%

Уберем в конце января, а, может, и позже 23.3%

Не ставили елку 27.4%

Всего голосов: 73

Комментировать
0
Больше опросов

​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные

Югорчан также интересовало открытие вкладов, покупка драгоценных металлов и обмен валюты

​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные
Фото: Сбер

Erid:2SDnjeYEyPN

В период праздничных дней с 3 по 10 января 2026 года Сбер в Югре обслужил более 25 000 клиентов. В топе услуг оказались установка приложения СберБанк Онлайн на мобильные телефоны, перевод денежных средств и снятие наличных. Большим интересом среди югорчан и гостей города в праздничные выходные также пользовались такие сервисы, как открытие вкладов, покупка драгоценных металлов и обмен валюты.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Наши клиенты в праздники активно пользуются цифровыми сервисами, такими как установка мобильного приложения и переводы, а также традиционными услугами - открытие вкладов и снятие наличных. Мы видим рост интереса к финансовым продуктам даже в дни отдыха, что подтверждает востребованность наших решений в повседневной жизни жителей региона».

График работы отделений в городах Югры всегда можно найти на сайте Сбера. Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах самообслуживания при отделениях работают в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Erid:2SDnjeYEyPN
Реклама.ИНН7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:54, просмотров: 137, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Комика Александра Гудкова привлекли к ответственности за клип «Я – узкий» 501
  2. ​Треть россиян не решается на важные перемены в жизни 428
  3. ​В Югре в новогодние праздники родились пять пар двойняшек 375
  4. ​Почти сотню машин угнали в Югре в 2025 году 346
  5. «Господин Лавров» из Русскинской 336
  6. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 330
  7. В России подорожает выпуск и обслуживание банковских карт 323
  8. ​Банк Уралсиб получил награду в номинации «Пресс-служба года» 307
  9. Региональное отделение СФР по Югре рассказало, насколько выросло единое пособие семьям с детьми 305
  10. ​Количество ДТП по вине детей в Югре выросло на 50% 299
  1. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 3434
  2. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 3375
  3. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3163
  4. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2852
  5. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2697
  6. Итоги 2025. Потери года 2608
  7. Федеральное правительство подготовило закон о приоритетной выкладке отечественных товаров на полках в магазинах 2138
  8. Администрация Сургута: в городе может быть временно недоступен вызов экстренных служб с мобильных. UPD: связь восстановлена 2123
  9. Сургутские власти рассказали, куда звонить в случае, если дороги и тротуары плохо убраны от снега 2065
  10. Сургутская филармония планирует открыть «арктический культурный коридор» 2045
  1. ​Без души, но в чартах 9160
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 7925
  3. ​Заключение 6712
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 6059
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 5837
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5144
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5062
  8. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5050
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 4945
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4814

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика