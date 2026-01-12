16+
​Банк Уралсиб и агентство Elevate Pro Group объявляют о стратегическом партнёрстве

Уралсиб уже не первый год развивает спортивное направление

​Банк Уралсиб и агентство Elevate Pro Group объявляют о стратегическом партнёрстве
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб и международное спортивное агентство Elevate Pro Group объявляют о начале долгосрочного стратегического партнёрства. Сотрудничество направлено на расширение спортивного направления банка и комплексного сопровождения профессиональных спортсменов.

Уралсиб уже не первый год развивает спортивное направление, активно взаимодействует с профессиональными клубами и спортивными организациями, а также предоставляет комплексный набор финансовых инструментов для профессиональных спортсменов. В рамках данного направления банк выступал образовательным партнером КХЛ – для серии мастер-классов по финансовой грамотности, проводимых компанией «Игровой интеллект» под эгидой образовательной программы лиги.

По условиям соглашения банк планирует оказывать комплексное сопровождение деятельности агентства Elevate Pro Group, а также всестороннюю поддержку и персональное финансовое консультирование спортсменам – клиентам агентства по вопросам управления финансами, активами и инвестициями.

Одним из знаковых текущих совместных проектов, который ведет Elevate Pro Group, является подписание контракта Кирилла Елатонцева с баскетбольной командой Университета Оклахомы — Oklahoma Sooners (NCAA).

Также в рамках партнёрства запланировано сотрудничество Elevate Pro Group с хоккейным клубом «Трактор» (г. Челябинск) – давним клиентом банка «Уралсиб». В рамках договорённостей планируется:

  • партнерство с академией ХК «Трактор»;
  • разработка специальных программ для воспитанников академии;
  • организация совместных мероприятий по профориентации и адаптации спортсменов после завершения карьеры.

Данное партнерство является нетипичным для отечественного спортивного и финансового рынка и открывает новые горизонты для обеих сторон.

Elevate Pro Group — международное спортивное агентство, специализирующееся на продвижении профессиональных спортсменов, сопровождении трансферов и построении долгосрочных карьерных стратегий. Агентство работает с атлетами из более чем 10 видов спорта.

