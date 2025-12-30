Специалисты Сбера анализируют возможные финансовые и правовые риски и помогают безопасно оформить договор купли-продажи недвижимости

Erid: 2SDnjdEzk8p

В 2025 году российский рынок вторичного жилья столкнулся с волной мошенничества, когда продавцы становятся жертвами аферистов, а затем через суд добиваются возврата квартир. В таких условиях предварительная проверка объектов и механизмы защиты интересов покупателей особенно важны. Одним из инструментов снижения рисков стал сервис Домклик от Сбера «Сделка с гарантией». С начала 2025 года в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан услугой воспользовались около 2 тысяч человек.

«Сделка с гарантией» включает комплексную экспертизу недвижимости и её собственников. Специалисты банка анализируют возможные финансовые и правовые риски и дают инструкции по безопасному оформлению договора купли-продажи. На проверенный и рекомендованный к покупке объект клиент получает сертификат гарантии на возмещение его стоимости. В случае споров юристы Домклик сопровождают клиента, а если по решению суда недвижимость всё же возвращается прежнему владельцу, покупателю компенсируют стоимость жилья по сертификату.

Только за последний месяц в спорах, связанных с мошенничеством, Домклик помог двум покупателям сохранить приобретённое жильё. В ещё в двух случаях, когда сохранить право собственности не удалось, клиентам выплатили денежные средства.

За статистикой стоят конкретные истории. Так, семья из Челябинска, готовясь к рождению ребёнка, продала свое единственное жилье и купила квартиру во «вторичке». Через некоторое время прежняя собственница заявила, что её обманули и она ничего не продавала. Однако юристы Домклик доказали законность сделки, и квартира осталась у покупателей.

В Тюмени проверка выявила риск банкротства одного из собственников квартиры, и покупатель от нее отказался. А в Уфе продавец сам передумал проводить сделку, узнав, что покупательница хочет воспользоваться «Сделкой с гарантией».

Вторичный рынок остаётся зоной повышенных юридических рисков: проблемы могут проявиться уже после заключения договора купли-продажи, когда формально все процедуры соблюдены. Судебная практика показывает, что при возникновении споров покупатель нередко оказывается самой уязвимой стороной, даже действуя добросовестно. При этом сервис «Сделка с гарантией» призван защитить покупателя недвижимости.

