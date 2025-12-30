16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,4466   EUR  91,4775  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости

Специалисты Сбера анализируют возможные финансовые и правовые риски и помогают безопасно оформить договор купли-продажи недвижимости

​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjdEzk8p

В 2025 году российский рынок вторичного жилья столкнулся с волной мошенничества, когда продавцы становятся жертвами аферистов, а затем через суд добиваются возврата квартир. В таких условиях предварительная проверка объектов и механизмы защиты интересов покупателей особенно важны. Одним из инструментов снижения рисков стал сервис Домклик от Сбера «Сделка с гарантией». С начала 2025 года в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан услугой воспользовались около 2 тысяч человек.

«Сделка с гарантией» включает комплексную экспертизу недвижимости и её собственников. Специалисты банка анализируют возможные финансовые и правовые риски и дают инструкции по безопасному оформлению договора купли-продажи. На проверенный и рекомендованный к покупке объект клиент получает сертификат гарантии на возмещение его стоимости. В случае споров юристы Домклик сопровождают клиента, а если по решению суда недвижимость всё же возвращается прежнему владельцу, покупателю компенсируют стоимость жилья по сертификату.

Только за последний месяц в спорах, связанных с мошенничеством, Домклик помог двум покупателям сохранить приобретённое жильё. В ещё в двух случаях, когда сохранить право собственности не удалось, клиентам выплатили денежные средства.

За статистикой стоят конкретные истории. Так, семья из Челябинска, готовясь к рождению ребёнка, продала свое единственное жилье и купила квартиру во «вторичке». Через некоторое время прежняя собственница заявила, что её обманули и она ничего не продавала. Однако юристы Домклик доказали законность сделки, и квартира осталась у покупателей.

В Тюмени проверка выявила риск банкротства одного из собственников квартиры, и покупатель от нее отказался. А в Уфе продавец сам передумал проводить сделку, узнав, что покупательница хочет воспользоваться «Сделкой с гарантией».

Вторичный рынок остаётся зоной повышенных юридических рисков: проблемы могут проявиться уже после заключения договора купли-продажи, когда формально все процедуры соблюдены. Судебная практика показывает, что при возникновении споров покупатель нередко оказывается самой уязвимой стороной, даже действуя добросовестно. При этом сервис «Сделка с гарантией» призван защитить покупателя недвижимости.

Подробнее о сервисе «Сделка с гарантией» ‒ на официальном сайте Домклик.

Erid: 2SDnjdEzk8p

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:24, просмотров: 132, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 553
  2. Подрядчик подсветил новую паркову у поликлиники №4 в Сургуте 319
  3. Студбилеты и зачетки перейдут в «цифру» 308
  4. Более 2,5 тысяч школьников Сургута выступили на олимпиадах по всем предметам 306
  5. Минобороны раскрыло количество молодых россиян, призванных на военную службу за осень 298
  6. «По-настоящему культурным город можно считать не тогда, когда проводится много мероприятий, а когда они возникают из низовой инициативы» 283
  7. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 279
  8. В Сургуте из общественно полезного строят только объекты образования и немного спорта. Пусть в 2026 году фокус хоть отчасти сместится на культуру 261
  9. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 203
  10. В морозы жители Югры стали в два раза чаще заказывать продукты и готовые блюда 203
  1. ​​Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры 2250
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 декабря? // АФИША 1935
  3. ​«В чем конфликт интересов?» Депутаты Сургута отказались увольнять коллегу по утрате доверия 1790
  4. Если миграционный приток в Сургут не уменьшится, то бюджет окончательно утонет в социальных обязательствах 1784
  5. Сургутские врачи провели одну из сложнейших операций на сердце из всех возможных 1756
  6. ​В 2025 году жители региона оставили более 2200 голосов в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» 1752
  7. ​Храмы, которые строит «Сибпромстрой»: география, масштаб и социальная миссия 1744
  8. Сургутская компания будет производить новый лесовоз-вездеход 1735
  9. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 1678
  10. ​Пенсии и пособия выплатят досрочно: что и когда придет в Югре 1635
  1. ​Детям сюда нельзя 9479
  2. ​Парламентский рост 7891
  3. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 5462
  4. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4107
  5. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 3848
  6. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 3735
  7. ​Заключение 3573
  8. ​Без души, но в чартах 3453
  9. Голос Леннона с того света 3185
  10. ​Александр Сидоров: «Если использовать недостроенный морг под медколледж, город сэкономит на сносе, а округ ‒ на строительстве» 3072

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика