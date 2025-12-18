Сотрудники банка Уралсиб одержали победу в турнире по фиджитал-футболу

Erid:2SDnjdr9Pcs

Команда Банка Уралсиб одержала победу в межрегиональном турнире по фиджитал-футболу, который прошел 13-14 декабря в Челябинске в спорткомплексе «Академия спорта «Привилегия». Соревнования были организованы Центром по реализации, развитию и поддержанию спортивных и культурных инициатив «ВНЕ ИГРЫ» при поддержке Федерации Фиджитал спорта Челябинской области, Всероссийского благотворительного фонда Михаила Пореченкова «Спорт Начинается с Детей», а также Федерации Савата Челябинской области.

В турнире приняли участие 8 команд, представлявших известные региональные и российские компании из различных сфер бизнеса ‒ транспорт, медицина, промышленное производство, металлургия, торговля и услуги. Финансовый сектор представлял банк Уралсиб со сплоченной командой сотрудников подразделений малого и среднего бизнеса из Челябинска во главе с капитаном ‒ Дмитрием Марчиным, директором по развитию клиентов среднего бизнеса.

Фиджитал ‒ это не просто игра, а гибридный спорт нового поколения, где победа зависит не только от скорости ног, но и от скорости реакции в виртуальном пространстве. Первый этап игры – цифровой. Матч начинается не на поле, а на экране – команды сражаются в футбольном симуляторе. Здесь важны тактика, выбор формации и виртуозное владение геймпадом. Это – битва стратегий и нервов. Затем игра переходит на физический этап. Всё, что было достигнуто на виртуальном газоне, тут же переносится на настоящее поле. Те же самые команды выходят играть в футбол, но уже с тем счётом и настроем, которые задал цифровой этап. Это – битва скорости, выносливости и воли.

Спортсмены Уралсиба в упорной борьбе первой серии матчей завоевали право участвовать в матчах второго дня, по итогам которых вышли в финал. Соперником банкиров в плей-офф стала команда строительно-производственной компании «ТС-Сервис».

Финал стал настоящей проверкой на прочность. Матч получился упорным, счёт оставался равным и в цифровой части, и на реальном поле. Исход поединка решила серия послематчевых буллитов. И здесь, в борьбе воли, мастерства и хладнокровия Уралсиб победил. Серебро завоевала команда «ТС-Сервис», бронзу – «Артметалл» (завод металлоконструкций).

«Наши ребята не просто победили. Они показали всем, как надо бороться до конца. Их чемпионский путь начался с безупречного выступления в группе, где они сразу заявили о своих амбициях, заняв первое место. Но настоящий характер проявляется в плей-офф. Громкие аплодисменты чемпионам – команде банка Уралсиб! Так держать!» – сказала Наталья Юдина, управляющий дополнительным офисом «Челябинский» банка Уралсиб, поздравляя спортсменов.

