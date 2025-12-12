Erid: 2SDnjbxjkpP

Выездной сервис Сбера продолжает набирать популярность в Тюменской области. Такой формат позволяет клиентам банка решать финансовые и нефинансовые вопросы в удобном месте, например, на работе или дома. С начала 2025 года жители региона воспользовались услугой более 17 тысяч раз, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой востребованной опцией выездного сервиса остаётся доставка дебетовых и кредитных СберКарт. Также растёт количество заявок на оформление потребительских кредитов, SIM-карт СберМобайла, страховых продуктов, а среди бизнеса — на открытие расчётных счетов.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Выездной сервис становится привычным и комфортным способом общения с банком, при котором клиенту, чтобы получить услугу, не нужно тратить время на дорогу или подстраиваться под график офиса Сбера. Для клиентов это дополнительная поддержка, а для нас — возможность быть рядом и помогать в повседневных делах. Выездной сервис бесплатный, и мы рады, что он действительно облегчает людям жизнь».

Чтобы узнать, доступен ли выездной сервис Сбера в вашем города, введите его название в диалоговом окне по ссылке.

Получить консультацию и оформить заказ на выезд менеджера можно на сайте банка, в мобильном приложении СберБанк Онлайн или по номеру 900. После отправки заявки клиенту поступит уведомление с подтверждением встречи. Изменить адрес, дату и время в случае необходимости также можно по номеру 900.

Erid: 2SDnjbxjkpP

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"