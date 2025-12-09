Более десяти тысяч детей из Югры получили детские СберКарты

Erid:2SDnjdd5wA7

Обучение финансовой грамотности с раннего возраста стало важной частью образования, и югорские семьи все чаще помогают своим детям уверенно делать первые шаги в мире денег. С начала 2025 года 12 тысяч ребят от 6 до 13 лет в Ханты-Мансийском автономном округе получили детские СберКарты, это в 2,5 раза больше, чем год назад.

Детская СберКарта – это удобный инструмент для оплаты, который к тому же позволяет ребенку разумно распоряжаться средствами и понимать их ценность. Родители видят все операции, могут задавать лимиты и подсказывать детям, как планировать расходы. А если ребенок боится потерять свою СберКарту, к ней можно заказать платежный стикер: наклейка с зайцем, Чебурашкой или СберКотом станет еще и отличным украшением для телефона.

Приложение СберKids делает знакомство с финансами легким и увлекательным. В нем дети открывают копилки с начислением процентов, переводят деньги, совершают покупки с помощью QR-кода и смотрят короткие видео, чтобы узнать, как правильно принимать финансовые решения и держать в порядке личный бюджет.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Когда у ребенка появляется первая собственная банковская карта, это еще один важный этап на пути к самостоятельности и ответственности. Мы в Сбере видим, как дети с интересом осваивают современные технологии, и это вдохновляет нас создавать сервисы, которые полезны и мотивируют юных россиян, помогают детям развивать любознательность и креативность, учат мыслить по-новому».

Не отстает и молодежь от 14 до 17 лет. В 2025 году в ХМАО оформлено более 27 тысяч СберКарт для подростков.

