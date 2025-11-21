Жителям Нижневартовска расскажут о новых ЖК и условиях ипотечных программ

Erid:2SDnje5mKKm

Сбер приглашает посетить «Выставку новостроек» в Нижневартовске, где можно получить консультации ведущих строительных компаний Москвы, Санкт- Петербурга, республики Дагестан, Тюмени и Екатеринбурга.

На одной площадке посетители познакомятся с проектами жилых комплексов, узнают варианты приобретения новостроек, а также условия текущих программ кредитования. Каждому, кто получит консультацию от менеджеров строительных компаний и Сбербанка, предложат персональные скидки и оформление ипотечного кредита на льготных условиях. Кроме того, со специалистами от застройщиков можно будет проконсультироваться в подборе удобной планировки.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Такие события полезны как застройщикам, так и покупателям. Потому что строительные компании могут узнать мнение реальных потребителей, а клиенты имеют уникальную возможность задать волнующие вопросы специалистам и получить профессиональные рекомендации. Задача банка – сделать этот процесс максимально прозрачным и комфортным для клиентов. Выставка позволит в сжатые сроки изучить рынок, оценить множество вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий».

«Выставка новостроек» состоится 22 ноября с 12:00 до 16:00 по адресу: г. Нижневартовск, 60 лет Октября, 6А, 1 этаж конференц-зал, Жемчужина Сибири. Вход свободный.

