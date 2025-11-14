В России стартовал кинопроект Сбера «Россия, я люблю тебя»

Erid: 2SDnjeRyZPm

В проекте Сбера объединились известные мастера отечественного кинематографа и молодые режиссёры – представители нового поколения российского кино.

Картина продолжает линию первого альманаха и расширяет её: восемь новелл сняты в Москве и Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история – это личный взгляд на страну через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Проект создавался как открытая площадка для диалога поколений – от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссёров участие стало важным профессиональным шагом, а для зрителей – возможностью увидеть Россию в её многоголосии и живом человеческом ритме.

Алексей Нужный, российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер:

«Для меня в этом проекте крайне важно, что крупный бизнес не просто поддерживает культуру, а становится её соавтором. Сбер создаёт пространство для живого творчества, для разговора о стране, о родине искренним человеческим языком. «Россия, я люблю тебя» – редкий пример, когда большая компания говорит о России не формально, давая возможность молодым авторам работать в большом формате рядом с опытными киномастерами. Такие инициативы – это и про финансовый ресурс, и про смысловой: про доверие к молодым режиссером, про уважение к зрителю, про честный и содержательный диалог. Для отрасли это очень важно, потому что кино – язык, на котором общество разговаривает».

Александр Войтинский, российский кинорежиссёр, продюсер, композитор:

«Сегодня, когда вокруг так много неопределённости, людям нужны истории, которые собирают, а не разъединяют. “Россия, я люблю тебя” – как раз про это: про попытку увидеть страну через судьбы людей, через то, что у всех нас общее. Мне важно, что проект создавался как диалог – между поколениями, между городами, между разными взглядами на жизнь. И то, что такую инициативу поддержал Сбер, говорит о зрелости – когда крупный бизнес понимает, что культура помогает обществу оставаться цельным и осознанными в человеческом измерении. Именно такие вещи по-настоящему востребованы сегодня»

