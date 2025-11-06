За год использование нейросетей в ХМАО выросло в 8 раз

Erid: 2SDnjcMsscb

Нейросети перестают быть исключительно «игрушкой молодёжи» и активно входят в повседневную жизнь широкого круга югорчан. Так, интерес к искусственному интеллекту резко вырос среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа старше 55 лет. Согласно исследованию МегаФона, основанному на обезличенных данных, за девять месяцев 2025 года количество таких пользователей увеличилось почти в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Специалисты оператора проанализировали интернет-трафик на популярные нейросети, доступные через браузер и мобильные приложения. Общее число жителей региона, которые применяют ИИ в быту или работе, с начала года выросло на 126%.

Второй по темпу роста группой после жителей в возрасте 55+ стали молодые люди от 14 до 24 лет — их в 2,3 раза больше, чем годом ранее. При этом основную часть аудитории (37% посетителей) ИИ по-прежнему составляют люди от 35 до 44 лет.

В целом югорчане стали больше расходовать мобильный интернет на работу с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 21 раз относительно 9 месяцев 2024 года. Такая динамика оказалась выше, чем в среднем по стране. Особенно активно пользователи интересовались искусственным интеллектом летом — более 80% всего объема трафика на такие площадки пришлось на июнь-август.

Самым популярным инструментом остаётся ChatGPT. На втором месте — GigaChat, а замыкает тройку лидеров Qwen. Также кратно вырос интерес к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в 8 раз. В то же время россияне стали заметно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%.

