Логотип Сиапресс
USD  80,9756   EUR  93,3893  

Новости

​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 3 месяца

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 9,16% до 15,20% годовых

​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 3 месяца
Фото: Банк Уралсиб

Erid:2SDnjbreJ3R

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 91 день. Доходность на сроке 91 день теперь составляет 14,52 – 15,20% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 9,16% до 15,20% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:2SDnjbreJ3R
Реклама.ИНН0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


Сегодня в 14:17
