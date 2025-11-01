Erid:2SDnjcGMRb5

Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам с плавающей ставкой «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс» на всех сроках размещения. Процентные ставки по вкладам привязаны к ключевой ставке Банка России, при изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» зависит от размера ключевой ставки ЦБ РФ, от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа выплаты процентов. Его можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке – без пакета услуг, а также в рамках действующих пакетов услуг «Premium», «Premium Light», «Private»* Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов – их перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада). При текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ доходность в целом по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 15,30 – 17,47% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» – 500 тыс. рублей, максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней. Операции по пополнению и частичному расходованию средств со вклада недоступны, за исключением возможности снятия причисленных (капитализированных) к сумме вклада процентов.

Процентная ставка по вкладу «Комфорт плюс» также привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При текущей величине ключевой ставки доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 15,20 – 17,12% годовых. Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Premium» и «Private»* – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 500 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней. Возможно пополнение и расходование средств вклада, продление вклада не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока. Начисление процентов по вкладу производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*«Premium», «Premium Light», «Private» - Премиум, ПремиумЛайт, Прайвет.

