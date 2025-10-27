«Цифровая трансформация образования и развитие цифровых компетенций студентов являются основой развития страны, поскольку именно нынешние учащиеся определяют её будущее. Мы убеждены, что вузы должны играть ключевую роль в формировании у студентов навыков эффективного взаимодействия с нейросетями и другими цифровыми инструментами, способствующими профессиональному росту. В этом процессе особая роль возлагается на преподавателей, которые задают рамки и стандарты работы с цифровыми технологиями. С помощью ГигаЧат мы помогаем создавать более интересную и эффективную образовательную среду, адаптированную к индивидуальным потребностям».

Курс для школьных учителей «ГигаЧат для школьного обучения» показывает, как можно встроить нейросеть в ежедневную работу учителя для решения творческих, исследовательских и воспитательных задач.

Курс для преподавателей вузов «ГигаЧат в высшем образовании» рассказывает, как применять нейросеть для персонализации обучения и организации учебного процесса, а также передать эти знания студентам.

Курс для студентов «ГигаЧат в учёбе и карьере» посвящён использованию нейросети для исследовательских проектов и обучения. Программа учит осознанно и этично работать с ГигаЧат в учебных, научных и профессиональных задачах.

Умение работать с технологиями генеративного искусственного интеллекта сегодня важно для специалиста любого профиля. Поэтому Сбер вместе с университетами и школами страны разработали серию бесплатных курсов «ИИ-помощник ГигаЧат в образовании». Три онлайн-программы — для студентов, преподавателей вузов и школьных учителей — учат применять нейросетевую модель Сбера ГигаЧат для учёбы и преподавания. Партнёры проекта — МГУ им. Ломоносова, Московский Политех, РЭУ им. Плеханова, МИСиС, РТУ МИРЭА, СПбГУТ Бонч-Бруевича, СШ 338 и другие учебные организации.

​Помощник для учёбы: в России стали доступны образовательные онлайн-курсы по работе с нейросетью ГигаЧат от Сбера

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен