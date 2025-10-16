Erid:2SDnjeyV5VZ

Сбер открыл в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан первый цифровой акселератор в онлайн-формате. На старте более 100 клиентов подали заявки к участию. После отборочных мероприятий 37 аккредитованных партнёров банка, которые работают в сфере IT, помогут 46 клиентам Сбера решить 69 кейсов с помощью новых технологий.

Акселератор проходит в несколько этапов. Клиенты — это промышленники, девелоперы и предприятия, которые занимаются продажами и предоставлением услуг, — уже подготовили свои запросы. Среди них — внедрение платформ для управления бизнесом, интеграция искусственного интеллекта в том числе генеративного для автоматизации рабочих процессов и анализа данных, разработка веб-приложенийи создания ИИ-помощников. Сейчас проходят встречи между заказчиками и исполнителями, формируются гипотезы, технические задания и бизнес-функциональные требования, коммерческие предложения. Впереди — запуск пилотных проектов и подписание договоров.

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Сбер как центр инноваций обладает экспертизой и пониманием потребностей бизнеса. Это позволяет нам выступать эффективным проводником между клиентами и технологическими компаниями. Благодаря сотрудничеству с аккредитованными партнёрами мы можем находить ответы на вызовы клиентов, предлагая им лучшие отраслевые решения, даже если они созданы не внутри банка».

Erid:2SDnjeyV5VZ

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"