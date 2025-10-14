Банк активно развивает автокредитование на вторичном рынке. Партнерство с Авито – это еще одна возможность для наращивания продаж в этом направлении

Erid: 2SDnjcAL51H

На форуме «Финополис 2025» Банк Уралсиб и АО «Авито Финанс» группы компаний Авито подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об интеграции кредитных продуктов банка с использованием финансовой платформы Авито.

Подписи под документом поставили директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова и заместитель председателя правления Банка Уралсиб Станислав Тывес.

Благодаря интеграции пользователи Авито смогут оформить покупку автомобиля у частного продавца, не покидая платформы. Весь процесс – от выбора автомобиля и получения кредитного предложения до подписания договора – будет происходить бесшовно внутри интерфейса Авито.

По словам заместителя председателя правления Банка Уралсиб Станислава Тывеса, банк активно развивает автокредитование на вторичном рынке, и партнерство с Авито – это еще одна возможность для наращивания продаж в этом направлении.

«Интеграция продуктов Уралсиба в финансовую платформу Авито – это, по сути, объединение знакомых финансовых инструментов в привычный пользовательский сценарий. Наше сотрудничество позволит не только улучшить клиентский опыт, максимально упростив оформление банковских продуктов на популярной российской платформе, но и позволит клиентам получать более выгодные условия по кредитам на покупку автомобилей с пробегом, реализуемых на классифайде», – отметил Станислав Тывес.

«Мы стремимся к тому, чтобы финансовые инструменты были органично встроены в жизнь наших пользователей, а покупки на Авито – простыми и удобными, даже когда речь идёт о серьёзных решениях, таких как приобретение автомобиля. Присоединение Банка Уралсиб к нашей финансовой платформе – ещё один шаг в реализации философии партнёрской модели: мы объединяемся с крупнейшими представителями рынка, чтобы вместе создавать лучший пользовательский опыт. Всё больше людей готовы совершать крупные покупки онлайн, и вместе с партнёрами мы стремимся сделать этот опыт максимально комфортным и прозрачным», – комментирует директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова.

