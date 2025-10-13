Erid: 2SDnjdPTo3m

Аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера изучили на обезличенных данных, как клиенты подходят к процессу накопления и достижения финансовых целей. Исследование показывает, что количество клиентов, которые копят регулярно (минимум два месяца в квартал), с 2023 по 2025 год выросло на 57%. Это свидетельствует о растущем запросе на инструменты, которые помогают не просто откладывать деньги, а делать это осмысленно и эффективно.

Трендом последних лет стала автоматизация сбережений. Данные сервиса «Автонакопления» в мобильном приложении Сбера покажут положительную динамику в 8% по количеству активных пользователей с начала года. В среднем с помощью этого сервиса клиенты без усилий накапливают около 40 тысяч рублей в год, что эквивалентно, например, покупке современного гаджета. Автоматизация выступает и важным трамплином в мир инвестиций: клиенты, использующие «Автонакопления», в 3 раза чаще начинают инвестировать по сравнению с теми, кто копит вручную.

Однако лишь 46% россиян при накоплениях ставят себе цель. Это создает разрыв между абстрактным желанием «откладывать деньги» и реальным достижением конкретных жизненных результатов. Для преодоления этого разрыва в Сбере развивается целая система сервисов, которая трансформирует рутинное сбережение в осознанное движение к мечте.

Один из ключевых элементов этой системы – помощник по управлению капиталом. Он предоставляет инструменты для профессиональной оценки инвестиционной стратегии, включая сравнение доходности с рыночными индексами, диагностику проблемных зон портфеля и персональные рекомендации на базе ИИ по его балансировке.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Уже в ближайшее время мы представим обновленный сервис «Цели», который станет мостом между мечтой и ее финансовым воплощением. Он поможет не только поставить цель и визуализировать ее, но и будет сопровождать на всех этапах: от создания реалистичного плана и отслеживания прогресса до поиска персональных предложений, которые помогут достичь желаемого быстрее.

Наша амбициозная задача — создать целостную систему, в которой умные помощники и технологии берут на себя всю рутину и сложные расчеты, освобождая человеку время и силы для самого главного — реализации его жизненных планов».

