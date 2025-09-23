Erid:2SDnjdoPpaa

Стартовали продажи умного кольца Sber — первого носимого устройства в линейке продуктов Sber. Корпус кольца изготовлен из титанового сплава с PVD-покрытием, внутренняя часть выполнена из гипоаллергенного полимера. Устройство весит всего 5 граммов. А заряда батареи хватает до 7 дней — это высокий показатель для современных носимых устройств категории велнес.

Рекомендательная система устройства основана на GigaChat. Нейросетевая модель обладает глубокими познаниями в самых разных областях, в том числе в медицине и физиологии. Персональный консультант на базе GigaChat анализирует данные пользователя и даёт квалифицированные советы по поддержанию здоровья.

Датчики устройства отслеживают физиологические показатели: пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. Форм-фактор кольца позволяет проводить максимально точные измерения благодаря плотному прилеганию к пальцу, где сосуды расположены близко к поверхности кожи. Кольцо мониторит параметры здоровья и фиксирует их изменения, помогая поддерживать организм в оптимальном состоянии.

Специализированные алгоритмы анализируют данные и представляют их в виде комплексных метрик: длительности и качества сна, уровня стресса, а также ресурса — совокупной производной всех показателей.

Вся информация о состоянии организма доступна владельцу умного кольца Sber в мобильном приложении вместе с пулом персонализированных рекомендаций от GigaChat. При отклонениях от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна приложение уведомляет пользователя и рекомендует проконсультироваться с врачом СберЗдоровья.

Эффективность работы умного кольца Sber обеспечивают сотни часов исследований, в том числе полисомнографических, которые признаны золотым стандартом отслеживания физиологических показателей во сне, и специально разработанные инновационные нейросетевые алгоритмы. К разработке были привлечены медицинские эксперты ННГУ им. Лобачевского, клинической больницы № 1 Управления делами Президента РФ, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, медицинской компании СберЗдоровье и клиники «Медси».

