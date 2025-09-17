Erid: 2SDnjeo2aUW

Клиентам Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда начислена господдержка по Программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Право на получение средств в 2025 году имеют участники, заключившие договор долгосрочных сбережений в 2024 году и выполняющие условия программы. Размер государственного софинансирования зависит от официального среднемесячного дохода участника:

До 80 тыс. руб. включительно – государство софинансирует взнос в соотношении 1:1.

От 80 тыс. до 150 тыс. руб. включительно – софинансирование составляет 1:2.

Свыше 150 тыс. руб. – софинансирование составляет 1:4.

Максимальная сумма государственной поддержки, начисляемая на счет одного участника в год, составляет 36 тыс. рублей. Поддержка будет осуществляться в течение десяти лет начиная с года, следующего за годом уплаты первого взноса по договору долгосрочных сбережений.

«Программа долгосрочных сбережений подтверждает свою эффективность: совокупный объем средств участников благодаря государственному софинансированию вырос почти на 50%. Этот результат является лишь частью дохода – используя налоговый вычет и реинвестируя его, участники могут значительно увеличить итоговую сумму накоплений. Такой рост – прямое следствие продуманного механизма программы, который создает выгоду для граждан», – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

По итогам 2024 года доходность фонда от размещения долгосрочных сбережений составила 23,41% годовых*. Узнать о состоянии счёта и делать взносы участники программы могут в «Личном кабинете» на официальном сайте фонда.

____________

*Результаты инвестирования Ханты-Мансийского НПФ в прошлом не определяют доходы в будущем.

