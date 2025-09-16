Erid: 2SDnjepD6e2

Этим летом в путешествие за границу отправилось на 19% больше югорчан, чем в прошлом году. Существенно вырос интерес к странам Африки и Азии – 61% и 64% соответственно. При этом самой популярной страной остаётся Турция – как для отдыха, так и для пересадок на стыковочные рейсы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

По числу путешественников Югра вошла в топ-5 среди регионов России, расположившись на пятой строчке рейтинга. Впереди оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей. В общей сложности за лето югорчане посетили 124 страны.

Наиболее востребованными направлениями у жителей региона, кроме Турции, стали Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия. Существенный рост турпотока показали страны Азии, в особенности Вьетнам (+3,6 раза в сравнении с прошлым летом), он же входит в топ-3 вместе с Китаем и Таиландом. В Африке абсолютный лидер – Египет, в топе также Тунис и Марокко. На Ближнем Востоке вместе с Турцией в тройку вошли ОАЭ и Саудовская Аравия.

Турция, помимо статуса главной страны для отдыха, является ещё и самым популярным местом для транзитных перелётов: число пересадок здесь выросло почти на треть. Ключевым хабом для россиян ожидаемо стал Стамбул. Казахстан занимает второе место в списке стран для пересадки, однако большая часть маршрутов через республику из РФ в другие страны проходит по суше, а не по воздуху. Китай расположился на третьем месте: в сравнении с прошлым летом здесь стали пересаживаться на стыковочные рейсы более чем на 20% чаще.

Популярным остаётся транзит через ОАЭ: страна занимает четвёртое место по пересадкам, их число растет на 10%. Сербия уверенно держится в топ-5 стран для пересадок, однако число транзитных поездок через столицу страны Белград упало на 8,5% к 2024 году.

Стремительно теряет популярность как транзитный хаб для россиян Катар: число пересадок тут сократилось втрое. Транзит через другие ближневосточные страны, такие как Кувейт, Иордания, также сокращается на 28%.

В Европе югорчане чаще посещали Румынию, Болгарию и Грецию. Почти весь турпоток в Северную Америку пришёлся на США и Кубу (суммарно 94%). При этом США приросли на 48%, а Куба упала на 24%. В Южной Америке больше половины туристов посещали Бразилию и Аргентину, при этом в сравнении с прошлым летом турпоток туда снизился на 12%.

Отдых россиян за границей стал короче, но летать стали чаще. Если летом 2024-го отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом – 7. При этом количество поездок на одного путешественника этим летом выросло на 6%.

