Автокредиты Банка Уралсиб признали одними из лучших в стране

Erid: 2SDnjdyjMxr

Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге лучших автокредитов на автомобили с пробегом по версии портала Выберу.ру. Эксперты изучили текущие условия автокредитов на подержанные автомобили в банках страны и подготовили в августе новое исследование – участниками стали банки из Топ-50 по объемам кредитования на 01.07.2025 года.

При составлении рейтинга аналитики портала проанализировали процентные ставки по кредитам, величину первоначального взноса, полную стоимость кредита, размеры ежемесячных платежей, срок и максимальную сумму кредитования. Кроме того, они учитывали диапазон ставок, условия снижения ставки, включая платную опцию, а также требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. По итогам 8 месяцев 2025 года автокредитный портфель банка увеличился на 44%, а объемы автокредитования выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid: 2SDnjdyjMxr

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»