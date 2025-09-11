Erid: 2SDnjcihTpA

Сбережения жителей Ханты-Мансийского автономного округа продолжают расти рекордными темпами. За последний год частные клиенты в регионе увеличили накопления в Сбере на 26%. Сейчас жители Югры хранят в банке уже более 225 миллиардов рублей.

Тренд на сбережения не только набирает силу, но и уверенно уходит в цифровой формат. Уже 65% всех вкладов югорчане открывают дистанционно — через приложение СберБанк Онлайн. Это на 6,1 процентного пункта больше, чем годом ранее, и подтверждает растущее доверие к онлайн-сервисам. При этом доля валютных вкладов в общем портфеле сократилась с 3,6% до 2,5%.

Самыми востребованными остаются среднесрочные вклады — от 6 месяцев до года. Их популярность только повышается: за год доля таких вкладов в портфеле банка увеличилась с 39,2% до 44%.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Высокий спрос на надежные финансовые инструменты говорит о том, что люди сейчас хотят не только сохранять сбережения, но и эффективно ими управлять. Наши клиенты активно пользуются возможностью открыть вклад по привлекательной ставке. В Сбере созданы все условия для безопасного и комфортного обращения с финансами — от операций в режиме онлайн до встреч с менеджерами в удобном месте в удобное время. Мы делаем всё, чтобы люди могли комфортно и выгодно наращивать сбережения в разных форматах».

