Банк Уралсиб запустил акцию на открытие расчетного счета

Банк Уралсиб запустил акцию «Зачисление по расписанию за 0%» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц с частной практикой. Им доступно бесплатное оперативное зачисление выручки по операциям эквайринга в течение трех календарных месяцев, начиная с четвертого месяца после заключения договора.

Участниками акции становятся новые клиенты*, которые заключили договор торгового эквайринга с одновременным подключением услуги «Зачисление по расписанию» и открыли в банке расчетно-кассовый счет с любыми пакетами услуг, кроме пакета «Стартовый».

Оперативное зачисление денег в день проведения расчетной операции происходит в автоматическом режиме: либо в 13.00 либо два раза в сутки – в 13.00 и в 17.00. Это позволяет клиентам управлять выручкой, избегая кассовых разрывов.

Стоимость услуги составит +0,1 процентных пункта к тарифу при подключении одного зачисления в день и +0,15 процентных пункта к тарифу при подключении двух зачислений в день. Тариф действует первые три месяца обслуживания, а затем возобновляется – начиная с седьмого месяца.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно.

Подробнее об акции – на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Зачисление по расписанию за 0%».

Erid: 2SDnjcU1JJz

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»