Безвизовый режим позитивно отразится на ускорении деловой активности, считает Сбер

Решение Китая открыть 30-дневный безвизовый въезд для граждан России (с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 года) позитивно отразится на ускорении деловой активности. Сбер намерен использовать эту возможность по максимуму.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Количество китайских компаний, работающих через Сбер, стремительно растёт. Безвизовый режим усилит эту динамику. Есть и стратегические эффекты. Это — доверие. В бизнесе оно формируется не через переписку, а в личном общении. Чем проще партнёрам встретиться, тем выше качество коммуникаций и скорость принятия решений. В выигрыше окажутся не только Москва и Пекин: приграничные центры вроде Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, а также города Северо-Восточного Китая станут естественными узлами интеграции.

Отдельно стоит отметить образовательный и технологический трек. На днях мы подписали соглашение о сотрудничестве с Университетом Циньхуа.

Безвизовый режим придаст этому соглашению новый импульс: проще организовать стажировки, академические визиты, обмен командами.

Для Сбера это окно возможностей: больше клиентов, больше совместных исследований, больше проектов и более глубокое присутствие в Китае. Мы намерены этот шанс использовать максимально».

