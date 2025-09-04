Erid: 2SDnjd11z7g

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд провел онлайн-встречу, посвященную Программе долгосрочных сбережений (ПДС). Мероприятие для жителей Нефтеюганска состоялось 28 августа.

Этот формат позволяет подробнее ознакомиться с программой, а также задать вопросы эксперту в прямом эфире или записаться на персональную консультацию.

Спикером выступила Светлана Владимировна Трифонова, директор Нефтеюганского филиала Ханты-Мансийского НПФ. Она подробно рассказала об условиях и преимуществах ПДС — нового финансового инструмента для тех, кто планирует создать финансовую подушку, накопить на образование или приумножить будущую пенсию.

Особый интерес участников вызвали реальные примеры клиентов фонда, которые уже вступили в Программу.

- Мне очень понравился такой формат общения. Люди готовы участвовать в ПДС, и заинтересованы в получении полезной информации, - отметила Светлана Трифонова.

Узнать все детали и условия Программы долгосрочных сбережений Ханты-Мансийского НПФ можно на сайте пдс.двепенсии.рф

Erid: 2SDnjd11z7g

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Манскийский НПФ"