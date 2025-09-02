Erid: 2SDnjd5NEPp

Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» – каждый новый бизнес-клиент, открывший расчетный счет в российских и белорусских рублях, получает 3 месяца льготного обслуживания в подарок, включая:

бесплатное открытие счета в рублях РФ и белорусских рублях;

бесплатное ведение счета (при наличии операций в календарный месяц в рублях РФ и белорусских рублях);

Переводы в Беларусь:

– в российских рублях – 100 рублей РФ за перевод;

– в белорусских рублях – 100 рублей РФ за перевод.

Также для всех бизнес-клиентов, работающих в рамках ВЭД: бесплатная постановка на учет контракта или кредитного договора в день представления документов, профессиональная поддержка банка от экспертизы контракта до подбора маршрутизации перевода, сопровождение сделки клиента персональным валютным контролером от заключения до исполнения. Дополнительные сервисы по ВЭД на индивидуальных условиях: от поиска и проверки иностранного контрагента до осуществления таможенно-логистических услуг.

Участниками акции могут стать новые бизнес-клиенты Банка Уралсиб (юрлица и индивидуальные предприниматели), открывшие в период проведения акции расчетный счет с одновременным подключением специальных тарифов акции.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Подробнее об акции – на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

