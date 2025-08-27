16+
​Программа долгосрочных сбережений: инвестиции в уверенное будущее

Программа позволяет формировать сбережения с учетом личных возможностей и потребностей

​Программа долгосрочных сбережений: инвестиции в уверенное будущее
Фото: АО "Ханты-Манскийский НПФ"

Erid: 2SDnjd2Ye7G

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это новый финансовый продукт, который позволяет гражданам самостоятельно копить на важные жизненные цели: дополнительную пенсию, обучение детей, лечение или крупные покупки в будущем.

Одной из участниц программы стала Татьяна Васильевна Татарских — ведущий инженер АО «НижневартовскНИПИнефть», чтобы накопить прибавку к пенсии и позаботиться о будущем образовании детей.

«О программе я узнала при посещении офиса Ханты-Мансийского НПФ, — рассказывает Татьяна Васильевна. — Сотрудник фонда подробно объяснил, как работает программа, и я сразу поняла, что это именно то, что мне нужно».

«Меня приятно удивило, насколько всё просто. Я самостоятельно делаю взносы через интернет — это удобно, прозрачно и занимает буквально пару минут. Каждый месяц перевожу по 6 000 рублей, и уверена, что эти средства работают на мое будущее. Мне важно понимать, что деньги под надежной защитой, и что фонд управляет ими профессионально. Это даёт уверенность. Я рассказываю про программу друзьям и родственникам, видно, что им это становится интересно. Для меня ПДС — это не просто накопления. Это осознанный шаг в сторону спокойной и обеспеченной жизни, и возможность помочь детям получить достойное образование», — говорит Татьяна Васильевна Татарских.

Программа позволяет формировать сбережения с учетом личных возможностей и потребностей.

Участниками программы могут стать все граждане России старше 18 лет.

По условиям ПДС участники могут увеличить сбережения благодаря:

- софинансированию от государства – до 360 000 рублей за 10 лет. Размер софинансирования зависит от среднемесячного дохода и размера взносов участника;
- инвестиционному доходу. Ханты-Мансийский НПФ будет инвестировать сбережения, а полученный доход - ежегодно перечисляться на счет участника;
- налоговому вычету. Максимальная сумма налога к возврату зависит от размера внесенных взносов и ставки НДФЛ, применяемой к доходам участника. Эти деньги можно вновь отправить на счет, увеличивая общую сумму своих сбережений.

Узнать подробнее о Программе долгосрочных сбережений Ханты-Мансийского НПФ и заключить договор можно на сайте.

Erid: 2SDnjd2Ye7G

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Манскийский НПФ"


Сегодня в 16:36
