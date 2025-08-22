Erid: 2SDnjdb2dd8

Первый дом в жилом комплексе «Городской парк» — уже в этом году!

Вы можете выбрать: купить квартиру в новостройке или готовый дом.

В проекте — более 20 планировок: предусмотрены кухни-гостиные, мастер-спальни и застеклённые лоджии. Надёжная монолитно-каркасная технология рассчитана на 100 лет. Рядом — школы, детские сады, ТРЦ и парковая зона площадью 56 000 м². Для автомобилистов — паркинг на 380 машино-мест.

«Городской Парк» — это комфортная среда для семей и молодых людей. Здесь всё продумано: от экологии до инфраструктуры.

Подробнее — на официальном сайте: ЖК Городской Парк - купить квартиру в Сургуте. Дом для вашей истории.

Erid: 2SDnjdb2dd8

Реклама. ИНН 8602272528

ООО Застройщик "Городской парк"