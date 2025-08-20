Erid: 2SDnjboq5kS

Домклик первым на рынке предложил клиентам полностью цифровой сервис покупки квартиры в новостройке без необходимости взаимодействовать с застройщиком и банком в оффлайне. Теперь весь процесс — от выбора жилья до регистрации и расчётов — можно пройти в одном месте.

Покупатель заходит на витрину новостроек Домклик, выбирает ЖК и квартиру, нажимает кнопку «Купить» — заявка автоматически передается менеджеру. Он берет на себя все этапы сделки: консультирует, бронирует квартиру, готовит документы, оформляет ипотеку (если нужно), организует регистрацию сделки в Росреестре и проводит расчёты.

Результат — клиент получает квартиру без лишних визитов к застройщику и в банк.

На текущий момент сервис охватывает более 600 жилых комплексов, и Домклик активно работает над расширением географии предложения. В ближайшее время количество доступных новостроек существенно увеличится, что даст покупателям ещё больше вариантов для выбора. Параллельно развивается направление работы с застройщиками: для них создаются специальные цифровые решения, позволяющие напрямую управлять продажами через платформу — от загрузки актуальных данных по лотам до контроля бронирования и документооборота. Но главное — это полная цифровизация процесса для конечного покупателя: вскоре вся сделка, начиная от выбора квартиры и заканчивая подписанием документов, будет проходить в онлайн-формате без необходимости личного взаимодействия с менеджерами.

«Команда Домклик непрерывно трансформирует рынок недвижимости и сегодня я рад представить по-настоящему новый для рынка сервис полного цикла для покупки квартир в новостройке в формате „одного окна“. Наша цель — сделать покупку недвижимости такой же простой как заказ товаров в интернет-магазине. Клиенту больше не нужно тратить время на походы к застройщику, в банк или к юристам — всё делает наш персональный менеджер: от подбора квартиры и одобрения ипотеки до онлайн-подписания документов. Это экономит дни, а иногда и недели», - рассказал Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка.

Таким образом, Домклик становится единой цифровой средой для всех: покупатели получают квартиру в несколько кликов, а застройщики — инновационный онлайн инструмент для продаж».

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"