Уралсиб повысил ставку по вкладу «Доход» до 16,6% годовых

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 271 день. Доходность на данном сроке теперь составляет 15,21 – 16,60% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 10,51% до 16,75% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 1 млн рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.

Контактная информация:

Пресс-центр

Банк Уралсиб

Эдуард Ларькин

+ 7 (495) 785-12-12, вн. 7685

e-mail: LarkinEV@uralsib.ru

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»