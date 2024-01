Erid: 2SDnjddBwPW

Сегодня начался шестой отборочный интенсив в сургутском кампусе «Школы 21» —бесплатной школы программирования от Сбера. 190 участников будут учиться писать код, создавать игру, выполнять индивидуальные и коллективные ИТ-проекты. Лучшие участники поступят на основное обучение.

Средний возраст участников этого интенсива —28 лет. Самому старшему —53 года. 27% участников отборочного этапа —девушки. Больше половины тех, кто проходит бассейн, не имеет опыта программирования.

Интенсив, или бассейн длится 26 дней, он проходит в кампусе школы по методологии «равный равному», когда каждый учится у каждого. В результате участники развивают не только цифровые навыки, но и мягкие, необходимые для успешной работы в любой современное ИТ-команде.

По результатам интенсива ребята поступают на основное обучение, чтобы получить профессию мечты. Во время обучения они самостоятельно планируют свое время и выбирать комфортный для себя темп учебы. В среднем участники осваивают ИТ-профессию за время от полутора до трех лет. Они изучат такие языки программирования, как C, C++, Java, С#, Python, Go, овладеют навыками DevOps, научатся работать с базами данных и сетями. И каждый обязательно проходит трехмесячную стажировку. 100% выпускников «Школы 21» находят работу в ИТ-компаниях.

Дмитрий Балаушко, директор кампуса «Школы 21» в Сургуте: «Одно из главных достижений «Школы 21» —создание такой атмосферы, где участники самых разных возрастов без страха окунаются в новую для себя сферу. И что немаловажно, мы сделали большой шаг для формирования сообщества людей в регионе, влюбленных в программирование. Ведь общение с единомышленниками — огромное преимущество учебы в “Школе 21”.

Кроме того, у нас ребята учатся высказывать собственное мнение и получать обратную связь о своих проектах, тренируются выступать публично и договариваться. Всё это — мягкие навыки, которые в будущем позволят им быстро адаптироваться к работе в настоящей команде. Я рад приветствовать участников интенсива и желаю ребятам извлечь максимум пользы из этого уникального опыта. А тем, кто пока еще думает, подавать ли заявку, рекомендую участвовать в конкурсе “Цифровой марафон”, чтобы проверить свои цифровые навыки. Уверен, это может стать прекрасной мотивацией освоить новую профессию и присоединиться к сообществу людей, желающих изменить жизнь к лучшему».

«Школа 21» — образовательный проект, который помогает всем желающим от 18 лет бесплатно получить образование в сфере ИТ. В регионе проект реализуется Сбером в партнерстве с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий.

Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте школы https://21-school.ru/. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов.

