Югра представила 43 проекта на Всероссийский конкурс инициативного бюджетирования

Югра представила 43 уже реализованных проекта на X Всероссийский конкурс инициативного бюджетирования. Народное голосование за лучшие инициативы стартовало на портале «Мои финансы», сообщает «Стройкомплекс Югры».

Всего на конкурс поступило 1 163 заявки из 60 регионов России. Среди проектов округа — современные парки, пешеходные зоны, благоустроенные общественные территории и молодежные фестивали.

Югра участвует во всех шести номинациях конкурса. В категории «Общественное партнерство» заявлено 13 инициатив с софинансированием жителей и бизнеса. Еще 13 проектов претендуют на звание самого оригинального.

В номинации школьного инициативного бюджетирования представлены 11 проектов, молодежного — два. Еще по две инициативы участвуют в категориях, посвященных вкладу школьных проектов в финансовую культуру граждан и экологическим инициативам.

Чтобы поддержать югорские проекты, нужно перейти на портал «Мои финансы», выбрать в фильтрах 2025 год и Югру, а затем отметить понравившиеся инициативы. Голосовать можно сразу за несколько проектов.

Народное голосование продлится до 30 июня. В шорт-лист войдут по 15 проектов в каждой номинации, набравшие больше всего голосов. Победители получат федеральное признание и денежные призы для реализации новых инициатив.