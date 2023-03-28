16+
Логотип Сиапресс
USD  76,5662   EUR  82,2913  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«С дополнительной пенсией мой уровень жизни вырастет»

Светлана Волженина, замдиректора Государственной библиотеки Югры, формирует дополнительную пенсию в Ханты-Мансийском НПФ

​«С дополнительной пенсией мой уровень жизни вырастет»
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

Светлана Юрьевна Волженина, заместитель директора Государственной библиотеки Югры, формирует дополнительную пенсию в Ханты-Мансийском НПФ уже пятый год.

«Как и очень многие, увидев размер своей пенсии, я поняла, что это не позволит мне хорошо жить. И спохватившись поздно, но тем не менее, в 2018 году я обратилась в Ханты-Мансийский НПФ и стала делать отчисления. Сначала это были 10 тысяч рублей, потом в 2021 году я увеличила отчисления до 20% от заработной платы. Надеюсь, что с дополнительной пенсией мой уровень жизни будет лучше», – рассказала Светлана Юрьевна.

Светлане Юрьевне в программе «Две пенсии для бюджетников» нравится то, что она может сама определять размер отчислений. А впоследствии, когда она выйдет на пенсию, сможет сама определить, сколько времени будет получать эти отчисления.

Программа «Две пенсии для бюджетников» реализуется с 2004 года Правительством Югры совместно с Ханты-Мансийским НПФ. Взносы участников программы софинансируются из окружного бюджета, а Ханты-Мансийский НПФ начисляет на пенсионный счет гарантированный доход.

С 1 января 2023 года заработала система гарантирования прав участников по негосударственному пенсионному обеспечению. Это значит, что взносы участников программы «Две пенсии для бюджетников», застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

В программе участвует более 49 тысяч бюджетников, узнать подробнее об уникальной пенсионной программе можно на сайте двепенсии.рф.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:05, просмотров: 112, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 1543
  2. В Сургуте 28 марта ограничат движение по улице Взлетной из-за тактико-специальных учений 1067
  3. Сургутский ресторан «VIP 777» вновь остался без сноса 935
  4. Жители Дорожного жалуются на наплыв наркоторговцев 931
  5. В Сургуте каждый третий пациент кардиоцентра нуждается в хирургической помощи 872
  6. Сургут занял второе место в Югре по числу преступлений с незаконным оборотом наркотиков 754
  7. ​Ценность жизни 683
  8. Половина работодателей ХМАО готова заменить своих сотрудников нейросетью 671
  9. Чаще всего подростков Сургута ловили на незаконном обороте наркотиков 668
  10. ​Глава СКР поручил подчиненным заняться инвалидом из ХМАО 634
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 2858
  2. Власти Сургута показали, как будет выглядеть обновленный ГКЦ 2360
  3. Полёты во сне… и наяву 2156
  4. Сургутский кинотеатр «Аврора» станет спортивно-досуговым центром 1946
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША 1841
  6. Муниципалитеты ХМАО обязали возвращать субсидии, если будут нарушены обязательства 1820
  7. Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи 1719
  8. Ритуальный зал в Сургуте могут построить в районе старого туберкулезного диспансера 1696
  9. ​В Сургуте нашли тело пропавшего дайвера 1654
  10. ​Молодежная госипотека: зачем она нужна, какой должна быть? 1627
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17738
  2. ​Был ли майдан? 14128
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9098
  4. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4079
  5. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3692
  6. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3303
  7. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3258
  8. Запрети «Редан» 3149
  9. Поверенный Его Величества 3101
  10. ​В Югре похолодает до -30 градусов 3024

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика