В Нижневартовске проходит онлайн-голосование по дизайн-проекту набережной

Жителям Нижневартовска предложили выбрать дизайн-проект благоустройства отрезка набережной от улицы Чапаева и МФК «Рябина» до Речного порта, сообщает канал «Стройкомплекс Югры». Ранее именно эта территория стала победителем всероссийского голосования за объекты для преображения, теперь горожанам предстоит определиться, каким будет новое общественное пространство.

В голосовании участвуют два варианта. Проект «Место встреч» предполагает создание яркой точки притяжения для горожан и туристов: здесь планируется разместить кафе, зоны отдыха, современные арт-объекты и площадки для проведения крупных городских событий.

Проект «Природа и индустрия» основан на сочетании урбанистики и природного ландшафта: бетонно-металлические решения сочетаются с зелеными зонами, формируя пространство для прогулок, встреч и отдыха.

Проголосовать за понравившийся вариант жители Нижневартовска могут на платформе «Решаем вместе» портала «Госуслуги». Завершающий день голосования — 21 ноября.