В Нижневартовске кот залез на березу, спасаясь от псов – его снял с дерева дворник

В Нижневартовске кот по кличке Васька оказался в беде после прогулки по двору дома на улице Интернациональная. На него напала стая дворовых собак, и пушистый, спасаясь бегством, забрался на березу. На улице в тот момент было около −10 градусов, а собаки не собирались уходить.

Очевидцем ситуации стала местная жительница, которая попыталась прогнать животных, но псы набросились и на нее. Женщина отступила, села в машину и уехала за подмогой. Когда она вернулась, увидела, что Ваське уже помогает дворник.

Сотрудник коммунальной службы разогнал собак и залез на дерево, чтобы снять испуганного кота.

«История о доблести, храбрости, доброте, человечности и друзьях наших меньших… Хочется сказать спасибо добрым и отзывчивым людям, которые не смотря на свои дела, проявили заботу о питомце. Есть добро!» – написала свидетельница в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск».