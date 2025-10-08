Китайская авиакомпания поблагодарила аэропорт Нижневартовса за помощь своему самолету

Авиакомпания Air China направила официальное письмо с благодарностью в адрес международного аэропорта Нижневартовска за профессиональные действия при экстренной посадке пассажирского лайнера, пишет канал «Стройка Югры».

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что происшествие стало серьёзным испытанием для команды. «Мы гордимся, что в сложных ситуациях проявляем профессионализм, заботу о каждом пассажире и умение работать в команде. Спасибо, что выбираете нас!» — отметило руководство аэропорта Нижневартовска.

В ответном обращении руководство Air China выразило признательность за высокий уровень организации и оперативность российских коллег. «Хотим отметить слаженную работу всех служб, включая таможенную и пограничную, а также выразить признательность администрации города Нижневартовска и государственным контрольным органам за оперативное включение в решение всех возникающих вопросов», — говорится в письме компании.

Напомним, 26 августа 2025 года аэропорт принял вынужденную посадку самолёта рейса Лондон — Пекин. У воздушного судна Boeing 777-300 произошёл отказ одного из двигателей. На борту находились 265 пассажиров и членов экипажа.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Благодаря слаженной работе сотрудников аэропорта, городских служб и представителей округа, включая личное участие губернатора Югры Руслана Кухарука, пассажирам оперативно обеспечили питание, отдых и помощь в оформлении документов. Всем прибывшим оказали необходимую поддержку, а в знак гостеприимства им вручили сувениры от округа.