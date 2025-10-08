Китайская авиакомпания поблагодарила аэропорт Нижневартовса за помощь своему самолету

16+
Логотип Сиапресс
USD  81,9349   EUR  95,6722  

Новости

Air China поблагодарила аэропорт Нижневартовска за помощь при экстренной посадке самолета

Фото РИЦ Югра

Авиакомпания Air China направила официальное письмо с благодарностью в адрес международного аэропорта Нижневартовска за профессиональные действия при экстренной посадке пассажирского лайнера, пишет канал «Стройка Югры».

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что происшествие стало серьёзным испытанием для команды. «Мы гордимся, что в сложных ситуациях проявляем профессионализм, заботу о каждом пассажире и умение работать в команде. Спасибо, что выбираете нас!» — отметило руководство аэропорта Нижневартовска.

В ответном обращении руководство Air China выразило признательность за высокий уровень организации и оперативность российских коллег. «Хотим отметить слаженную работу всех служб, включая таможенную и пограничную, а также выразить признательность администрации города Нижневартовска и государственным контрольным органам за оперативное включение в решение всех возникающих вопросов», — говорится в письме компании.

Напомним, 26 августа 2025 года аэропорт принял вынужденную посадку самолёта рейса Лондон — Пекин. У воздушного судна Boeing 777-300 произошёл отказ одного из двигателей. На борту находились 265 пассажиров и членов экипажа.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Благодаря слаженной работе сотрудников аэропорта, городских служб и представителей округа, включая личное участие губернатора Югры Руслана Кухарука, пассажирам оперативно обеспечили питание, отдых и помощь в оформлении документов. Всем прибывшим оказали необходимую поддержку, а в знак гостеприимства им вручили сувениры от округа.


Сегодня в 15:04
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i реклама на siapress.ru
Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

