В Нижневартовске в школах нельзя носить религиозную одежду, включая хиджабы

Департамент образования Нижневартовска утвердил четкие правила для школьной одежды: она должна быть удобной, эстетичной и светской. Главное — никаких головных уборов и другой атрибутики, указывающей на религиозную принадлежность. Запрет коснулся хиджабов и никабов. Решение было принято со ссылкой на ГОСТ Р 71582-2024 по школьной форме, который вступил в силу в сентябре 2025 года.

Классные руководители заранее довели эту информацию до родителей. Некоторые мусульманские семьи выразили недовольство решением. Директор департамента образования города Оксана Серебренникова заявила: «Если родители принимают решение, что их ребенок должен ходить именно в религиозной одежде, у них есть законное право выбрать семейную форму обучения».

Несмотря на активное обсуждение в соцсетях, массовых жалоб не поступало. Были попытки оспорить запрет с привлечением полиции, но их претензии были отклонены, так как уставы школ четко регламентируют внешний вид учащихся. В итоге большинство родителей согласились отправлять дочерей на занятия без хиджабов.

В департаменте образования Югры напомнили, что требования к школьной форме регулируются постановлением правительства региона № 261-п от декабря 2013 года. Общий вид, цвет, фасон и правила ношения школьной формы каждая школа утверждает локальным актом, с которым знакомят родителей при поступлении ребенка.

Заместитель директора департамента образования Югры Инна Святченко пояснила: «Требования к одежде в школе вводятся для создания образовательной атмосферы, необходимой для занятий, укрепления дисциплины и порядка, создания общей культуры и эстетики внешнего вида, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками».

Главный муфтий Югры Тагир хазрат Саматов отметил, что ислам не требует от несовершеннолетних девочек носить хиджаб, но в старших классах они должны прикрывать тело. Он призвал родителей учитывать устав школ: «Например, девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий. Но если вопрос принципиальный для семьи, то нужно подбирать образовательную организацию, где ношение головного убора предусмотрено правилами внутреннего распорядка, чтобы ребенок мог продолжать обучение».