В Нижневартовске унифицировали требования к школьной одежде — под запрет попали хиджабы

В Нижневартовске в школах нельзя носить религиозную одежду, включая хиджабы

В Нижневартовске унифицировали требования к школьной одежде — под запрет попали хиджабы
Фото Freepik

Департамент образования Нижневартовска утвердил четкие правила для школьной одежды: она должна быть удобной, эстетичной и светской. Главное — никаких головных уборов и другой атрибутики, указывающей на религиозную принадлежность. Запрет коснулся хиджабов и никабов. Решение было принято со ссылкой на ГОСТ Р 71582-2024 по школьной форме, который вступил в силу в сентябре 2025 года.

Классные руководители заранее довели эту информацию до родителей. Некоторые мусульманские семьи выразили недовольство решением. Директор департамента образования города Оксана Серебренникова заявила: «Если родители принимают решение, что их ребенок должен ходить именно в религиозной одежде, у них есть законное право выбрать семейную форму обучения».

Несмотря на активное обсуждение в соцсетях, массовых жалоб не поступало. Были попытки оспорить запрет с привлечением полиции, но их претензии были отклонены, так как уставы школ четко регламентируют внешний вид учащихся. В итоге большинство родителей согласились отправлять дочерей на занятия без хиджабов.

В департаменте образования Югры напомнили, что требования к школьной форме регулируются постановлением правительства региона № 261-п от декабря 2013 года. Общий вид, цвет, фасон и правила ношения школьной формы каждая школа утверждает локальным актом, с которым знакомят родителей при поступлении ребенка.

Заместитель директора департамента образования Югры Инна Святченко пояснила: «Требования к одежде в школе вводятся для создания образовательной атмосферы, необходимой для занятий, укрепления дисциплины и порядка, создания общей культуры и эстетики внешнего вида, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками».

Главный муфтий Югры Тагир хазрат Саматов отметил, что ислам не требует от несовершеннолетних девочек носить хиджаб, но в старших классах они должны прикрывать тело. Он призвал родителей учитывать устав школ: «Например, девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий. Но если вопрос принципиальный для семьи, то нужно подбирать образовательную организацию, где ношение головного убора предусмотрено правилами внутреннего распорядка, чтобы ребенок мог продолжать обучение».


Сегодня в 14:20
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:22
А Глава СПЧ при Президенте РФ Валерий Фадеев считает, что недопустимо, что дети мигрантов не ходят в школу. Вот ещё не было проблемы, так «купила баба порося». Таки русского языка не знают (87% по этому критерию не могут быть приняты в школы), единую школьную форму носить не желают (я не говорю хиджабе как о «пионерском галстуке»), но носить хиджабы и никабы в школьном здании это уже нарушение школьной дисциплины. Православная церковь требует входить в церковь в платке, с прикрытой головой, но в общественных местах это право самого человека сохранить традиции православия в одежде или нет. Появление в общественных местах, на работе, в офисе, в общепите, на кассе, за компьютером в хиджабе никто не запрещает. Но заставлять детей носить хиджабы и никабы в школу- это домашнее насилие. Некоторые советские школьники не носили «пионерские галстуки» в школах, или выйдя из школы прятали их карман. Но их заставляли, потому что «пионер и школьник» это одно и тоже. Некоторые не любили носить единую советскую школьную форму (хотя последняя модель была практичной и модной), но их просто не допускали к занятиям. Платочки заставляют носить женщин на зоне- в колонии. Но школа это не зона, чтобы заставлять носить головные уборы. Школа это организация со своими Уставом. А в «чужой монастырь со своим Уставом (как известно) не лезут».

