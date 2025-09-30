В столице Самотлора стартовали работы по реконструкции аэропорта

Нижневартовский аэропорт имени Муравленко готовится к масштабной модернизации. Управляющая компания «Нижневартовск Аэро» заключила договор со Сбербанком на кредит в размере 385,9 млн рублей, средства из которого будут направлены на реализацию многолетней программы реконструкции воздушной гавани.

Работы на объекте уже начались. Подрядчики приступили к обновлению терминала и фасада здания, а также подготовке к установке первых телескопических трапов. Для пассажиров это станет важным шагом вперёд: благодаря новым переходам им больше не придётся выходить на открытый перрон, что особенно актуально в условиях суровой северной зимы. Общая сумма договоров, заключённых с подрядными организациями на ремонт терминала, превысила 353 млн рублей.

Оставшаяся часть финансирования будет направлена на другие направления реконструкции. В частности, уже завершена модернизация топливозаправочного комплекса, разработан проект перевооружения котельной с переходом на использование природного газа.

По планам, к 2026 году в аэропорту появятся крытые переходы, полностью обновлённые пассажирские терминалы и современная система управления воздушным движением. Эти изменения должны значительно повысить комфорт пассажиров и улучшить логистику, обеспечив более высокий уровень сервиса в крупнейшей авиагавани восточной части Югры.